رئيس الوزراء الكوري يعرب عن قلقه من احتمال إيقاف مخطط التعايش مع كورونا

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أعرب رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن قلقه من أن كوريا الجنوبية قد تُضطر إلى وقف مخطط الانتقال إلى الحياة الطبيعية إذا فشلت في معالجة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع رؤساء المستشفيات في منطقة العاصمة في المجمع الحكومي في سيول.وأشار "كيم" في الزيادة في الإصابات الجماعية في دور رعاية المسنين وبين الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم الكامل، ولا سيما كبار السن.وقال أيضا إنه بالمقارنة مع الشهر الماضي، قفز عدد الإصابات اليومية بحوالي 30% بعد أن بدأت كوريا عملية التحول هذا الشهر، وتم تسجيل 80% من الحالات في منطقة سيول الكبرى.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستدعم الجهود المبذولة لتأمين المزيد من أسرّة المستشفيات، مع تقديم الدعم بالموارد الطبية اللازمة. وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى إدارة متكاملة لأسرة المستشفيات في منطقة سيول الكبرى وكذلك في المناطق خارج العاصمة، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة المرضى. كما تعهد "كيم" ببذل جهود من أجل إدارة أكثر كفاءة للموارد الطبية وأسرة المستشفيات.ويذكر أنه حتى يوم الخميس، بلغت نسبة أسرّة العناية المركزة المستخدمة 63.8% من إجمالي الأسرّة المتاحة لمرضى كورونا في جميع أنحاء البلاد، و78.2% في منطقة العاصمة. وقد ازدادت تلك النسبة بمقدار 80.9% في سيول.