كوريا تصف مقاطعة اليابان للمؤتمر الصحفي في واشنطن بأنه أمر نادر الحدوث

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه إذا كان السبب في مقاطعة اليابان للمؤتمر الصحفي في ختام المباحثات الثلاثية التي عقدت في واشنطن، هو بالفعل زيارة رئيس هيئة الشرطة الكوري "كيم تشانغ يونغ" إلى جزيرة دوكدو، فإن هذا يعتبر أمرا نادرا للغاية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري للمراسلين أمس، حيث أكد مجددا على أن دوكدو أرض كورية تاريخيا وجغرافيا وحسب القانون الدولي.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك في ختام مباحثات نواب وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، التي عقدت أول من أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلا أنها قامت بتغييره إلى مؤتمر فردي لنائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" فجأة.وتعليقا على ذلك، قال الناطق باسم الحكومة اليابانية "ماسو هيروكاز" في لقاء صحفي أمس إن الحكومة اليابانية لا تقبل بالموقف الكوري الجنوبي من جزيرة دوكدو على الإطلاق، وبالتالي رأت أنه من غير المناسب المشاركة في المؤتمر الصحفي.