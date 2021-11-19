افتتاح المعرض السنوي للسيارات في لوس أنجلوس

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أقيمت فعالية خاصة للكشف المسبق قبل افتتاح معرض "إل إيه موتور شو"، السنوي للسيارات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لعام 2021.وفي هذه الفعالية التي أقيمت لأول مرة بعد إلغائها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، تم استعراض عدد كبير من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، مما يشير إلى أن السيارات الكهربائية ستكون الأكثر انتشارا في المستقبل.وكشفت شركة هيون ديه الكورية لصناعة السيارات لأول مرة عن سيارة الدفع الرباعي "سِفِن"، التي تعتبر نموذجا لقاعدة سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم "أيونيك 7" من بين موديلاتها الخاصة للسيارات الكهربائية.كما كشفت عن سيارات دفع رباعي كبيرة الحجم باسم "إي في 9"، التي تتميز بمساحة تناسب الأسرة ويمكن للركاب أخذ راحة فيها من خلال تغيير اتجاه المقاعد.يشار إلى أن بعض الشركات الكبرى، مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو وتسلا، لم تشارك في معرض سيارات لوس أنجلوس، بينما حلت محلها سيارات كهربائية من إنتاج شركات ناشئة جديدة، حيث كشفت شركة "فيسكر"، وهي شركة أمريكية ناشئة للسيارات الكهربائية، عن سيارة دفع رباعي كهربائية ذات إنتاج ضخم لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، بينما لفت الانتباه شركة صينية للطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إطلاق شاحنات كهربائية وعربات صغيرة مزودة بتقنية الشحن بالطاقة الشمسية.كما كشفت شركة تصنيع السيارات الفيتنامية "فينفاست" عن نوعين من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.وتم فتح معرض لوس أنجلوس أمام الجمهور بدءا من اليوم، وسوف يستمر لمدة 10 ايام.