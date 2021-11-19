كوريا تضخ 96 مليار وون في تطوير أشباه الموصلات للسيارات حتى عام 2025

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قررت الحكومة الكورية ضخ مبلغ 95 مليارا و700 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 80 مليون دولار، في عمليات البحث والتطوير في مجال أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات، ووضع مخطط وطني شامل في هذا الشأن في يناير القادم.جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة الكورية أمس ضمن الدورة السادسة عشرة من اجتماعات الصناعات الثلاث الكبرى، وهي: السيارات المستقبلية، والصحة الحيوية، وأشباه موصلات النظام، في كلية الهندسة بجامعة يون سيه في سيول، حيث ناقشت القضايا الراهنة الرئيسية الخاصة بصناعة أشباه الموصلات وسبل التعامل معها.وتوقعت الحكومة الكورية أن تستمر الصعوبات في إمدادات أشباه موصلات السيارات حتى النصف الثاني من العام القادم.يشار إلى أن حوالي 120 ألف سيارة محلية لم يتم إنتاجها حتى الشهر الماضي نتيجة لنقص أشباه موصلات السيارات.وتخطط الحكومة الكورية لضخ حوالي 80 مليون دولار حتى عام 2025 في مجال البحث والتطوير من أجل تسريع بناء سلاسل الإمداد المحلية الخاصة بأشباه موصلات السيارات وتوطين التكنولوجيا ذات الصلة.كما يُتوقع أن تبدأ عمليات بحث وتطوير جديدة في أشباه موصلات السيارات ذات الأغراض الخاصة، ونظم التحكم في بطاريات السيارات الكهربائية.علاوة على ذلك، سيتم تنفيذ مشروع لدعم اعتماد تقييم وظائف أشباه الموصلات للسيارات من خلال ضخ 25 مليار وون، أي حوالي 20 مليون دولار، حتى عام 2024.وقررت الحكومة بناء حوالي 40 نوعا من أجهزة تقييم اختبار سلامة وظائف أشباه موصلات السيارات واعتماد مصداقيتها خلال الخمس سنوات القادمة، كما تنوي وضع خطة وطنية شاملة يمكن بها تحليل النظام البيئي المحلي لأشباه موصلات السيارات واقتراح الاتجاهات لتعزيز القدرة التنافسية.