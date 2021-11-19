كوريا تشارك في إنشاء مطار تشين شيرو في بيرو

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تبدأ اليوم عمليات إنشاء مطار "تشين شيرو" الجديد في بيرو، الذي يعد بوابة رئيسية لمنطقة "ماتشو بيتشو" المشهورة عالميا في مجال السياحة، حيث تقام مراسم خاصة لإطلاق عملية الإنشاءات في منتصف الليل حسب توقيت كوريا.وكانت الحكومة الكورية قد فازت بعقد إدارة الأعمال العامة لمشروع المطار الجديد الذي طرحته حكومة بيرو ثم فازت شركة هيون ديه للهندسة والإنشاءات بعقدين خاصين لعملية تهيئة أرض المطار وعملية المشروع الرئيسي هذا العام.ويبلغ إجمالي تكاليف إنشاء المطار حوالي 700 مليار وون أي ما يصل إلى خمسمائة وثلاثة وثمانين مليون دولار.من المتوقع أن يفتتح المطار الجديد في عام 2025 ليستقبل حوالي 5 ملايين مسافر سنويا.وأوضحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أنه من المتوقع أن تتيح المشاركة في هذا المشروع فرصة لزيادة القدرة التنافسية المحلية في الفوز بعقود في سوق أمريكا اللاتينية التي تشهد ارتفاع الطلب على الإنشاءات والبنية التحتية في المستقبل.