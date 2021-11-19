إطلاق عمليات ترويج لبرامج سياحية في كوريا الشمالية

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مع ظهور بعض الإشارات على أن كوريا الشمالية ستفتح حدودها مع الصين، بدأت وكالة سفر متخصصة في الرحلات السياحية إلى كوريا الشمالية في الترويج لبرامج سياحية متعلقة بسباق ماراثون بيونغ يانغ للعام القادم.ووفقا لموقع شركة "كوريو" على الإنترنت، المتخصصة في السفر إلى كوريا الشمالية والتي تتخذ من العاصمة الصينية "بكين" مقرا لها ، من المتوقع أن يقام سباق الماراثون في العاشر من أبريل القادم، وقالت الشركة إنها شركة سفر رسمية خاصة لماراثون بيونغ يانغ، موضحة أن المشاركين في الماراثون يمكنهم المشاركة في مسافات 5 كيلومترات و10 كيلومترات ونصف الماراثون أو الماراثون كاملا، في وسط بيونغ يانغ.وقالت ايضا إنها ستوفر أنواعا مختلفة من البرامج السياحية التي تتيح للسياح استكشاف أجزاء أخرى من كوريا الشمالية قبل وبعد انعقاد الماراثون.وقدم موقع الشركة على الإنترنت 12 برنامجا سياحيا يتم فيها التنقل بين بيونغ يانغ وأربع مدن صينية، هي: بكين وشانغهاي وداندونغ وشينيانغ، حيث يمكن عمل جولة سياحية في مدن "بيونغ يانغ" و"نامبو" و"بيونغ صونغ" والمنطقة منزوعة السلاح في كوريا الشمالية.وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الشركة من الذين يرغبون في القيام بجولة التقدم بطلب حتى يوم الثامن والعشرين من فبراير القادم.