إنشاء غابة للصداقة الكورية التركية في تركيا

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تم إنشاء غابة للصداقة الكورية التركية باستخدام الأشجار التي تم توفيرها من خلال حملة لمساعدة التغلب على الأضرار الناتجة عن حرائق الغابات في تركيا.وبهذه المناسبة أرسلت لاعبة الكرة الطائرة الكورية "كيم يون كيونغ" التي كانت تلعب هناك لفترة طويلة، رسالة تشيد فيها بالجهود التي بذلتها تركيا للتغلب على الأضرار وتهنئ بإنشاء غابة الصداقة الكورية التركية هناك.وأقامت السفارة الكورية في تركيا وجمعية التضامن التركية مع المنظمات البيئية وهيئة الغابات التركية حفلا أمس لإنشاء "غابة الصداقة الكورية التركية" في منطقة "أنطاليا" في جنوب تركيا، وهي منطقة متضررة بحرائق الغابات.وحضر بعض الطلاب من أنطاليا الحفل حيث قاموا بالتلويح بصورة اللاعبة كيم والعلم الكوري "تيه كوك كي".وقال السفير الكوري "لي وان إيك" إنه تم تحقيق إنشاء الغابة باستخدام الشتلات التي تبرع بها الشعب الكوري متمنيا تعمق الصداقة بين البلدين.يذكر أن 140 ألف شتلة ستستخدم في إنشاء الغابة تم إعدادها بتبرعات مالية كورية.