الغبار الدقيق يغطي منطقة العاصمة ومقاطعة تشونغ تشُنغ

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ظلت مستويات الغبار الناعم مرتفعة بشكل ملحوظ في معظم أنحاء كوريا الجنوبية طوال يوم أمس الأحد.وقال المعهد الوطني لبحوث البيئة إن كثافة الغبار متناهية الصغر ستصل إلى مستوى "سيئ للغاية" لمنطقة سيول الكبرى و"سيئ" لمقاطعات "كانغ وان" و"تشونغ تشُنغ" وشمال "جولا" وشمال "كيونغ سانغ".كما أصدرت وزارة البيئة تحذيرا بشأن الغبار فائق الدقة لمنطقة العاصمة الكبرى التي تشمل مدينة سيول ومدينة إنتشون ومقاطعة كيونغ كي، وأيضا لمقاطعتيْ شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، وفرضت تدابير طارئة للحد من الغبار الناعم في كل تلك المناطق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق تلك الإجراءات في النصف الثاني من هذا العام. ويذكر أن جزيئات الغبار متناهية الصغر يقل قطرها عن 2,5 ميكرومتر.وقد بدأت موجة الغبار شديد النعومة تتبدد بدءا من ليلة أمس مع سقوط أمطار وهبوب رياح قوية.