فرقة بي تي إس تفوز بجائزة من مجلة فارايتي الأمريكية عن أغنية باتر

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حصلت فرقة الكي بوب الكورية "بي تي إس" على جائزة "تسجيل العام" من مجلة "فارايتي" الأمريكية عن أغنيتها "باتر".ووفقا لوكالة "بيغ هيت ميوزيك" الراعية للفرقة أمس الأحد، فازت "بي تي إس" بالجائزة، حيث أعلنت "فارايتي" عن قائمة الفائزين لهذا العام في حفل "هيت ميكرز" السنوي، يوم الجمعة الماضي.وقد تم تحديد موعد حفل توزيع الجوائز ليكون يوم الـ4 من ديسمبر القادم. وقالت مجلة "فارايتي" على موقعها على الإنترنت إن أغنية "باتر" انتشرت عالميا في مايو، لتصبح أغنية محطمة للأرقام القياسية.وأشارت المجلة إلى أن مؤلفي الأغنية ومنتجيها، بمن في ذلك "آر إم" عضو الفرقة، قد صنعوا أغنية رائعة لن تتوقف.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إدراج فرقة "بي تي إس" في قائمة "فارايتي". ففي العام الماضي، حصلت "بي تي إس" على لقب فرقة العام، لتصبح أول فنان كوري جنوبي يُدرج في قائمة "هيت ميكرز".