الممثلة التجارية الأمريكية تناقش التعاون الاقتصادي مع قادة الأعمال الكوريين

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التقت الممثلة التجارية للولايات المتحدة "كاثرين تاي" مع قادة الأعمال في كوريا الجنوبية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين.والتقت كبيرة المسؤولين التجاريين الأمريكيين برؤساء الشركات الكورية الجنوبية الكبرى أول من أمس السبت في إطار حفل استقبال خاص استضافه بشكل مشترك اتحاد الصناعات الكورية، والسفارة الأمريكية في سيول، وغرفة التجارة الأمريكية في كوريا.وفقا لاتحاد الصناعات الكورية، أكدت "تاي" على التزام الولايات المتحدة القوي بتعزيز علاقات "لتتبادل المنفعة" مع كوريا الجنوبية. كما شددت "تاي" على رؤية إدارة "بايدن" للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أيضا.وقال الاتحاد إن المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء الهادفة حول سبل تعزيز المشاركة الاقتصادية والعلاقات بين البلدين.وكان من بين المشاركين في الاجتماع مسؤولون تنفيذيون من كل من "سام سونغ" للإلكترونيات، و"هيون ديه موتور" و"إل جي إنيرجي سوليوشن" و"هان هوا سوليوشن".