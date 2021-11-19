المدارس تستأنف الفصول الدراسية الشخصية رغم زيادة إصابات كورونا

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ستعود رياض الأطفال والمدارس في جميع أنحاء كوريا الجنوبية إلى الفصول الدراسية بدوام كامل اليوم الاثنين، لأول مرة منذ حوالي عامين، رغم الارتفاع المستمر في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي حين خففت الحكومة قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من يوم 1 نوفمبر في إطار المرحلة الأولى من خطتها للانتقال إلى الحياة الطبيعية، تم تأجيل الاستئناف الكامل للدروس الشخصية إلى ما بعد الامتحان الوطني للالتحاق بالجامعات، الذي عقد يوم الخميس الماضي. ومع ذلك، سيتم السماح للمدارس المكتظة في منطقة العاصمة بإدارة الفصول الدراسية بمرونة. ففي مدينة سيول، سيمكن إجراء الفصول الدراسية دون اتصال بالإنترنت لثلاثة أرباع الطلاب في الصف الثالث إلى السادس من المدرسة الابتدائية، وثلثي طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، وفقا لرغبات الطلاب وأعضاء المدارس. ويمكن للطلاب المُطعمين بالكامل حضور الفصول الدراسية حتى إذا كان قد تم وضع أحد أفراد أسرهم تحت الحجر الصحي. وسيُسمح أيضا للطلاب المطعمين جزئيا أو غير المطعمين بحضور الفصول الدراسية إذا قدموا نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية في غضون 48 ساعة قبل الذهاب إلى المدرسة. وتتوقع وزارة التعليم أن تستأنف حوالي 97 في المائة من المدارس في سيول ومقاطعة "كيونغ كي" ومدينة إنتشون، الدراسة بحضور شخصي. ونظرا للارتفاع الحالي في عدد الإصابات في منطقة العاصمة، سيتم تعبئة حوالي ألف و360 شخصا لتوجيه وفحص إجراءات الحجر الصحي في المدارس.