مون يقول إن القضية العقارية الأكثر تسببا للأسف

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماعا في مجلس بلدية سيول يوم أمس الأحد للإجابة عن أسئلة المواطنين حول سياساته الرئيسية. وقد حضر الحدث الذي بثته قناة "كي بي إس" على الهواء مباشرة من الساعة 7:10 مساء، حوالي 300 مواطن اختارتهم "كي بي إس" من خلال وكالات الاقتراع. وخلال الحدث الذي استمر 100 دقيقة، قال مون إن أمامه ستة أشهر حتى تنتهي ولايته الرئاسية، معربا عن اعتقاده بأنها فترة طويلة جدا. وتعهد مون ببذل قصارى جهده خلال هذه الفترة المتبقية من ولايته. ووصف الرئيس قضية العقارات بأنها أكثر القضايا المؤسفة خلال فترته الرئاسية، قائلا إنه كان من الأفضل لو كانت الحكومة قد بذلت المزيد من الجهود لتوفير المنازل في وقت سابق. وأضاف أن الحكومة قد لا يكون لديها وقت كافٍ لتعويض مشكلة العقارات، لكنها ستعمل على إيجاد حلول لها حتى نهاية فترة ولايته حتى لا تنتقل الصعوبات إلى الحكومة القادمة. وفيما يتعلق بعلاج فيروس كورونا، قال مون إن الحكومة وقعت عقدا لتوفير حبوب كورونا لـ400 ألف شخص، وسوف يتم إحضارها في فبراير على أبعد تقدير. كما قال إن الحكومة ستخفض الحد الأدنى لسن التطعيم ضد فيروس كورونا إذا ثبت أن اللقاح آمن وفعال للأطفال، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بدأت في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة. وقد حضر الحدث أيضا مفوضة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" وتسعة وزراء من بينهم وزير المالية "هونغ نام كي".