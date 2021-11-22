كوريا وأوزبكستان تعقدان الجولة الثانية من محادثات اتفاقية التجارة الحرة

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تعقد كوريا الجنوبية الجولة الثانية من محادثات التجارة الحرة مع أوزبكستان اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، سيحضر وفد من 35 مسؤولا من وزارات التجارة والمالية والزراعة والمحيطات وإدارة الجمارك الكورية، محادثات اتفاقية التجارة الحرة التي ستعقد عبر الفيديو، بينما سيشارك في تلك المباحثات حوالي 20 مسؤولا من حكومة أوزبكستان.وقد أعلن البلدان إطلاق مفاوضات رسمية حول اتفاقية التجارة الحرة الثنائية خلال قمة يناير بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأوزبكي "شوكت ميرزيوييف".وعقد الجانبان أول جولة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة في شهر أبريل الماضي، وعقدا منذ ذلك الحين سلسلة من الاجتماعات لتضييق الخلافات بينهما.وسوف تناقش الجولة الثانية المقررة من المحادثات نص اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بشأن السلع والحواجز الفنية للتجارة وبلد المنشأ والقواعد العامة.