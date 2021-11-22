كو جين يونغ تفوز بجائزة أفضل لاعبة في إل بي جي إيه

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "كو جين يونغ" بالمنافسة الأخيرة في موسم "إل بي جي إيه"، وحصلت على جائزة مالية وتكريم باعتبارها لاعبة العام في بطولة "إل بي جي إيه".وأنهت "كو" المنافسة في المركز 23 تحت المعدل 265، لتفوز بالبطولة التي عقدت في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الأحد.وقد فازت "كو" باللقب بفارق ضربة واحدة متفوقة على اليابانية "ناسا هاتاوكا". وحصلت "كو" على جائزة قدرها 1,5 مليون دولار أمريكي، كما حصلت على لقبها الثاني على التوالي في هذا الحدث.وقد فازت "كو" بجائزتها المالية الثالثة على التوالي، ليكون إجمالي قيمة الجوائز 3,5 مليون دولار، لتصبح أول لاعبة كورية جنوبية تفوز باللقب لثلاثة أعوام متتالية.وبالإضافة إلى ذلك، حصلت "كو" على جائزة أفضل لاعبة في العام برصيد 211 نقطة. وكانت "كو" قد فازت بجائزتها الأولى في عام 2019.