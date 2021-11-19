27,6% ارتفاعا في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من نوفمبر

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ارتفعت قيمة الصادرات الكورية بنسبة بلغت 27,6% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر نوفمبر الجاري. وفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية الكورية 39,9 مليار دولار أمريكي في هذه الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 27,6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما نما متوسط الصادرات اليومية بنسبة 23,7%، مع ارتفاع عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم مقارنة بالعام الماضي.وزادت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 32,5%، بينما ارتفعت قيمة صادرات السفن بنسبة 252%، والمنتجات البترولية بـ113%.ومع ذلك، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 9,9%. وحسب الدول، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 24,2%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 8,9%.ومن ناحية أخرى، زادت قيمة الواردات الكورية بنسبة 41,9% على أساس سنوي، لتصل إلى 39,8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.