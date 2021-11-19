توغل طائرات روسية وصينية في منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية

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توغلت 9 طائرات عسكرية، منها طائرتان صينيتان و7 طائرات روسية، منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية إن 6 طائرات عسكرية صينية وروسية قد دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية في الساعة العاشرة و50 دقيقة من صباح يوم الجمعة الماضي، وحلقت في المنطقة حوالي 10 دقائق، ثم توغلت في المنطقة طائرة إنذار مبكر روسية.وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة، حلقت طائرتان عسكريتان روسيتان أخريان أيضا في المنطقة الكورية للدفاع الجوي.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن ذلك لم يكن توغلا في المجال الجوي للبلاد، وقالت إن الجيش الكوري تلقى ردا من الجانب الصيني بأن الأمر كان تدريبا عاديا، حيث كانت الطائرات تنفذ تدريبات روسية صينية مشتركة.ومن جانبها أطلقت كوريا الجنوبية مقاتلات "إف-15"و"إف-16" وطائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه سي-330" استعدادا لحالة الطوارئ، في إجراء تكتيكي عادي.وكانت 19 طائرة عسكرية صينية وروسية قد توغلت في منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية في شهر ديسمبر من العام الماضي.وأعربت وزارة الخارجية الكورية عن أسفها يوم الجمعة الماضي لتوغل الطائرات الصينية والروسية في المنطقة الكورية للدفاع الجوي، داعية الجانبين الصيني والروسي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ذلك.