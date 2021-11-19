كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 2827 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 2806 حالات محلية المصدر و21 حالة لدى الوافدين من الخارج، مسجلة بذلك أعلى رقم على أساس أيام الأحد.وبلغ عدد المرضى ذوي أعراض خطيرة 515 مريضا، من بينهم 86.4% مسنون تتجاوز أعمارهم 60 عاما.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 1274 حالة في سيول، و817 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و159 حالة في مدينة إنتشون، و89 حالة في مدينة بوسان، و63 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و57 حالة في مدينة كوانغ جو، و55 حالة في مقاطعة كانغ وان، و53 حالة في مدينة ديغو، و47 حالة في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و39 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و36 حالة في مدينة ديجون، و34 حالة في مقاطعة شمال جولا، و25 حالة في مقاطعة جنوب جولا، و17 حالة في جزيرة جيجو، و10 حالات في مدينة أولسان، و5 حالات في مدينة سيجونغ.وتم تطعيم 40 مليونا و495 ألفا و533 شخصا بجرعتين كاملتين من لقاحات كورونا، أي بنسبة 78.9% من إجمالي عدد السكان في البلاد.