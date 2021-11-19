رئيس البرلمان الكوري يقوم بجولة تشمل سويسرا وإسبانيا

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غادر سيول اليوم الاثنين رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك" في جولة تشمل كلا من سويسرا وإسبانيا وتستغرق 9 أيام.وفي أثناء إقامته في سويسرا خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، سيجري لقاء مع مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبرييسوس"، ويبحث معه القضايا المتعلقة بسبل زيادة التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا وتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.كما سيجري لقاء آخر مع مدير عام منظمة العمل الدولية "غاي رايدر"، ويتبادل معه الآراء حول طرق زيادة حقوق العمال في الدول المتخلفة.وسيطلب منه ايضا دعم وزيرة الخارجية الكورية السابقة "كانغ كيونغ هوا" التي ترشحت لانتخابات منصب مدير عام منظمة العمل الدولية، والتي ستجرى يوم الخامس والعشرين من شهر مارس من العام القادم.كما سيلتقي أيضا مع رئيس مجلس النواب الفيدرالي السويسري، ويبحث معه القضايا المتعلقة بإعلان إنهاء الحرب الكورية، وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وسوف يتوجه بعد ذلك رئيس البرلمان الكوري"بارك" إلى مدريد في زيارة لإسبانيا، حيث يحضر حفل افتتاح الدورة الثالثة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي يوم السادس والعشرين من فبراير، ويلقى كلمة حول مهام الديمقراطية في العصر الحالي والتغلب على الانقسام وبناء المجتمع.وعلى هامش هذه الدورة، سيجري"بارك" لقاءات مع عدد من رؤساء برلمانات الدول المشاركة لبحث سبل ضمان توريد المواد الخام ولقاحات كورونا.