مرشحا الحزبين الكبيرين لانتخابات الرئاسة يواصلان حملاتهما الانتخابية

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أكد "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة على أهمية إصلاح الحزب واللجنة الانتخابية للحزب.وقال "لي" خلال أول لقاء يجريه مع الشباب اليوم الاثنين إن الانطلاقة الجديدة تبدأ بالفحص والتأمل الذاتيين، مؤكدا أنه سيخلق بدائل قابلة للتطبيق الفعلي بدلا من مجرد الاستماع إلى الآراء.وأضاف أن شعور الشعب بخيبة الأمل في الحزب الحاكم ليست مسؤولية نواب البرلمان التابعين للحزب وحدهم، ولذلك فإنه سوف يفكر بنفسه ويبتكر أولا.وقدم اعتذارا عن المشكلة العقارية وتفاقم معاناة الشباب والمواطنين الذين لا يمتلكون منازل.ومن جانبه، نجح "يون صوك يول" مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في وضع قاعدة لتشكيل لجنة انتخابات للحزب بقيادة ثلاثية جديدة، وسيبذل جهودا لاستضافة عدد من الساسة البارزين إلى لجنة الانتخابات.وسوف يلتقي "يون" غدا الثلاثاء مع حاكم مقاطعة جيجو السابق "وان هي ريونغ" ورئيس هيئة التفتيش السابق "تشيه جيه هيونغ" اللذين تنافسا معه في سباق الترشيح لانتخابات الرئاسة.