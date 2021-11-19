الكوريون متفائلون بشأن انتهاء جائحة كورونا

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تبين أن 52% من المواطنين الكوريين يتوقعون انتهاء جائحة كورونا قريبا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "إبسوس" العالمية بناء على طلب من منتدى "هاليفاكس" الأمني الدولي خلال الفترة من الرابع والعشرين من سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر الماضي، على 22 ألفا و16 من مواطني 28 دولة، توقع 45% من المشاركين في الاستطلاع أن تنتهي أزمة كورونا قريبا، بزيادة 12% مقارنة باستطلاع العام الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن المملكة العربية السعودية والهند هما أكثردول العالم تفاؤلا بـ79% و77% على التوالي، وتلتهما ماليزيا بـ69%، والصين بـ61%، وكوريا الجنوبية وإيطاليا بـ52%.أما أكثر الدول تشاؤما فهي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكندا بأقل من 30%.وردا على سؤال حول ضرورة إغلاق الحدود وحظر الدخول حتى تتم مكافحة فيروس كورونا، قال 56% من المشاركين في الاستطلاع بـ"نعم"، بانخفاض نسبته 12% مقارنة باستطلاع العام الماضي.وقالت شركة "إبسوس" إن هناك اختلافا في الرأي على مستوى العالم حول ما إذا كان قد تم احتواء فيروس كورونا، لكن التفاؤل بشأن مكافحة الفيروس يفوق التشاؤم، مشيرة إلى أن تأييد فتح الحدود آخذ في الازدياد.