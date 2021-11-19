خضوع المزيد من سكان كوريا للضريبة العقارية الشاملة هذا العام

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سيخضع عدد أكبر بكثير من الناس في كوريا الجنوبية للضريبة العقارية الشاملة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار العقارات ومعدلات الضرائب.وقالت وزارة المالية إنها سترسل فواتير ضريبية إلى 947 ألف شخص، بزيادة نسبتها 280 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، لدفع ما مجموعه 5.7 تريليون وون، بزيادة 3.9 تريليون وون مقارنة بالعام الماضي.وأضافت الوزارة أن 88.9% من الضريبة العقارية الشاملة سيتم دفعها من قبل الشركات وأصحاب المنازل المتعددة، موضحة أن قيمة الضريبة التي ستدفعها الشركات 2.3 تريليون وون، بينما تبلغ قيمة الضريبة التي سيدفعها أصحاب المنازل المتعددة 2.7 تريليون وون.ويبلغ عدد الأشخاص الذين يمتلكون منزلا واحدا ويخضعون لدفع الضريبة العقارية الشاملة، 132 ألف شخص، وسوف يدفعون ما مجموعه 200 مليار وون، بزيادة 80 مليار وون مقارنة بالعام الماضي.وانخفضت حصة أصحاب المنزل الواحد من إجمالي قيمة الضريبة العقارية الشاملة إلى 3.5% هذا العام، بعدما كانت قد بلغت 6.5% في العام الماضي.وقد قامت الحكومة برفع معيار دفع الضريبة العقارية الشاملة من 900 مليون وون إلى 1.1 مليار وون من قيمة المنزل الواحد، كما قامت برفع المعيار بنسبة إضافية تبلغ 10% لكبار السن كخصم خاص لهم.