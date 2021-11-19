مجموعة هيون ديه موتورز تتعهد بخلق 46 ألف وظيفة جديدة

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تعهدت مجموعة "هيون ديه موتورز" بخلق 46 ألف وظيفة جديدة.جاء ذلك في اتفاقية خاصة بتوفير فرص عمل للشباب تم توقيعها اليوم الاثنين بين رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" ورئيس مجموعة هيون ديه موتورز "جونغ أوي سون".وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "هيون ديه" بتوظيف 30 ألف شخص خلال الأعوام الثلاثة القادمة، خاصة في مجالات الإنسان الآلي، وأجهزة التنقل الجوي المستقبلي، وطاقة الهيدروجين، والسيارات ذاتية القيادة.وسيتم خلق 16 ألف وظيفة أخرى من خلال برامج رعاية المواهب ودعم الشركات الناشئة.وقدم رئيس الوزراء "كيم" الشكر لمجموعة "هيون ديه" على هذا التعهد، مشيرا إلى أن "هيون ديه" قد وعدت بخلق أكبر حجم من الوظائف للشباب من بين ست شركات تشارك في مشروع الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب.وبهذا، بلغ عدد الوظائف الجديدة التي تعهدت 6 شركات كورية عملاقة، هي: "كيه تي" و"سام سونغ" و"إل جي" و"إس كيه" و"بوسكو" بالإضافة إلى "هيون ديه"، بخلقها للشباب 179 ألف وظيفة.