الشمس الاصطناعية الكورية تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا

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سجل جهاز الاندماج فائق التوصيل الذي يُعرف باسم الشمس الاصطناعية من إنتاج كوريا الجنوبية رقما قياسيا عالميا جديدا لمدة 30 ثانية من تشغيل البلازما المستمر بدرجة حرارة عالية للغاية عند 100 مليون درجة.وقالت إدارة الأبحاث في المعهد الكوري للبحوث التوصيل الفائق إن الرقم القياسي الذي تم التوصل إليه في الاختبار الأخير أطول بعشر ثوانٍ مقارنة بالعام الماضي.ويذكر أن الحفاظ على البلازما عند 100 مليون درجة يعتبر شرطا أساسيا في تقنية الاندماج النووي. وقد وصل المعهد إلى هذا المستوى من درجة الحرارة لأول مرة في عام 2018 ويقوم منذ ذلك الحين بتمديد وقت الاستبقاء كل عام.وكان الوقت المسجل في العام الماضي 20 ثانية، وهو أيضا رقم قياسي عالمي. وسوف يواصل المعهد الكوري للطاقة الاندماجية الأبحاث والتجارب في هذا الصدد من أجل تحقيق هدف 300 ثانية بحلول عام 2026.