السياسية رئيس كوستاريكا يصبح مواطنا فخريا لسيول خلال زيارته الرسمية لكوريا

أصبح رئيس كوستاريكا "كارلوس ألفارادو" مواطنا فخريا لمدينة سيول، وهو الرئيس الأجنبي السادس والثلاثون، والثالث من بلاده، الذي يحصل على هذا التكريم.

وتسلم الرئيس "ألفارادو" شهادة من قبل عمدة سيول "أوه سي هون" في قاعة المدينة يوم أمس الاثنين.

وقال العمدة "أوه" إنه يأمل في أن يطور البلدان بنشاط علاقات مشاركة تعاونية في مختلف القطاعات.

وقد تم انتخاب ألفارادو في عام 2018 كأصغر رئيس لبلاده في سن 38. وفي خطاب ألقاه العام الماضي، قال إن كوستاريكا تطمح لأن تصبح مثل كوريا الجنوبية في قارة أمريكا الوسطى. وأوضح ألفارادو، عند قبوله المواطنة الفخرية، أنه أدلى بذلك التصريح لأن بلاده تشترك في المبادئ الأساسية مع كوريا الجنوبية مثل الديمقراطية والتقدم التكنولوجي والاقتصادي والاستدامة.





