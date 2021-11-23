كوريا تعطي جرعات إضافية من لقاحات كورونا للفئة العمرية 18 إلى 49 العام القادم

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صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بأن الجرعات الإضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما يمكن أن تبدأ في النصف الأول من العام القادم.وقالت رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" في تصريحات أدلت بها أمس الاثنين، إن توزيع الجرعات المعززة على الجمهور بشكل أوسع يعتبر أمرا ضروريا مع تضاؤل المناعة بمرور الوقت، نظرا للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل.وأضافت أن بعض الدول الأخرى توسعت في توزيع الجرعات الإضافية الثالثة لتشمل المزيد من الفئات العمرية، وسوف تدرس كوريا الجنوبية أيضا هذه الخطوة مع الخبراء ولجنة التطعيم التابعة للوكالة.وأشارت جونغ أيضا إلى أن المسؤولين ظلوا يحللون البيانات المحلية والخارجية فيما يتعلق بضرورة وسلامة وفعالية الجرعات الإضافية للبالغين العاديين قبل الالتزام بجدول زمني محدد. وقالت إن جرعات اللقاح الأولية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما قد انتهت في أكتوبر، وأن الجرعات الثالثة، إذا كانت ستبدأ، فسوف تبدأ في وقت ما خلال النصف الأول من العام القادم.