الرئيس الكوري يجري محادثات قمة مع رئيس كوستاريكا

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سيعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات قمة مع رئيس كوستاريكا "كارلوس الفارادو كيسادا" اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين.وخلال القمة التي ستُعقد في المكتب الرئاسي الكوري، سيناقش الرئيسان التعاون الجوهري بعد جائحة كورونا، والتعاون في منطقة أمريكا الوسطى، وتغير المناخ، وقضايا عالمية أخرى.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن كوريا تسعى من خلال تلك المباحثات إلى إقامة علاقات مشاركة مع كوستاريكا في مختلف المجالات، مثل التحول الرقمي والزراعة الذكية والصناعات الحيوية، من أجل الانتعاش الاقتصادي في أعقاب انتهاء جائحة كورونا.وقد وصل الرئيس "كارلوس ألفارادو" إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام بدعوة من الرئيس مون.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الزيارة الرسمية تحققت على أساس الإرادة القوية للرئيسين من أجل تعزيز التعاون قبل حلول الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام القادم.