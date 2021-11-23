تحسن مؤشر ثقة المستهلك في كوريا للشهر الثالث في نوفمبر

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تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر الجاري، الذي بدأت فيه الحكومة الكورية تنفيذ المرحلة الأولى من التعايش مع كورونا من خلال تخفيف التباعد الاجتماعي. ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب إلى 107,6 نقطة في نوفمبر، بزيادة مقدارها 0,8 نقطة مقارنة بالشهر السابق.ويذكر أن قراءة المؤشر فوق 100 نقطة تعني أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.ومن بين المؤشرات الستة التي يتألف منها المؤشر المركب، سجل مؤشران يقيسان نظرة الناس للاستهلاك وتقييم الناس للاقتصاد الحالي نموا ملحوظا.وقال مسؤول في البنك المركزي الكوري إن الارتفاع في معنويات المستهلك يُعزى إلى الانتقال إلى التعايش مع كورونا. وقد قفز مؤشر فرعي يقيس توقعات الناس لسعر الفائدة الرئيسي بخمس نقاط على أساس شهري إلى 138 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2011. ومع ذلك، انخفض مؤشر فرعي يقيس توقعات الناس المستقبلية لأسعار المساكن بتسع نقاط على أساس شهري إلى 116.