توقعات التضخم في كوريا تصل إلى أعلى مستوى خلال 5 سنوات تقريبا

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نمت التوقعات حول التضخم بأسرع وتيرة فيما يقرب من خمس سنوات خلال شهر نوفمبر الجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن التضخم المتوقع وصل إلى 2,7% في نوفمبر، بزيادة 0,3% مقارنة بالشهر الماضي. وتعد هذه هي أكبر زيادة على أساس شهري منذ شهر يناير من عام 2017. وتشير توقعات التضخم إلى المعدل الذي يتوقع الناس من خلال ارتفاع الأسعار في المستقبل.وكانت أسعار البترول والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمرافق العامة هي البنود الرئيسية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك.وتوقع البنك المركزي أن يرتفع معدل التضخم أكثر بسبب العوامل العالقة التي قد تدفع الأسعار إلى أعلى.