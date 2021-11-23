تمديد تخفيض ضريبة استهلاك السيارات لمدة 6 أشهر

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قررت الحكومة الكورية تمديد التخفيض في ضريبة الاستهلاك الفردي لمشتري السيارات لمدة ستة أشهر أخرى.وأعلن وزير المالية والاقتصاد "هونغ نام كي" عن هذا القرار اليوم الثلاثاء في اجتماع الحكومة في مقرها في سيول، حيث قال إن التخفيض الضريبي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام، سوف يمتد حتى يونيو من العام القادم. وقد قررت الحكومة تخفيضا بنسبة 30 في المائة في ضريبة الاستهلاك الفردي لمشتري سيارات الركاب في محاولة لتعزيز الاستهلاك.وتم تنفيذ التخفيض بنسبة 3,5% بعدما كان 5%، في يوليو 2018 لمدة ستة أشهر، ولكن تم تمديد الموعد النهائي لمدة ستة أشهر مرتين.وفي النصف الأول من العام الماضي، وسط بداية وباء كورونا، قررت الحكومة الكورية تخفيض الضريبة أكثر بنسبة 1,5%، لتصل نسبة التخفيض إلى 70 في المائة. وبعد ذلك قررت الحكومة إجراء التخفيض بنسبة 30 في المائة في النصف الثاني من العام الماضي ومددت تنفيذ هذا القرار.