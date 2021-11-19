الاقتصادية الحكومة الكورية تستخدم العائدات الضريبية الزائدة في دعم أصحاب الأعمال الصغيرة

صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن الحكومة سوف تستخدم العائدات الضريبية الزائدة في دعم أصحاب الأعمال الصغيرة الذين لم يتلقوا تعويضات عن خسائرهم المالية الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير قروض ذات فائدة منخفضة.

وأضاف "هونغ" خلال اجتماع للتدابير الاقتصادية الطارئة عقد اليوم الثلاثاء أن حجم القروض المقدمة لأصحاب الأعمال الصغيرة سيكون حوالي 12.7 تريليون وون من العائدات الضريبية الزائدة وميزانية الحكومة.

وقال إنه سيتم إنفاق 5.3 تريليون وون من إجمالي مبلغ 19 تريليون وون من العائدات الضريبية الزائدة لهذا العام في دعم أصحاب الأعمال الصغيرة.

وبموجب خطة الحكومة، سيتم تقديم قروض بسعر فائدة يبلغ 1% فقط لأصحاب الأعمال الصغيرة، وهو أقل سعر فائدة على الإطلاق.