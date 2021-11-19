رحيل الرئيس الكوري الأسبق تشون دو هوان عن 90 عاما

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توفي الرئيس الكوري الأسبق "تشون دو هوان" عن عمر يبلغ 90 عاما في منزله في منطقة "صو ديه مون" في العاصمة سيول في حوالي الساعة الثامنة و40 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء.وكان "تشون" الرئيس الثاني عشر والثالث عشر لكوريا الجنوبية في الفترة من عام 1980 وحتى عام 1988.وسيتم نقل جثته إلى مستشفى سيفرانس التابعة لجامعة يون سيه الكورية قريبا.وكان الرئيس الكوري الأسبق "روه تيه أوه" الذي خدم في منصب الرئيس الرابع عشر لكوريا، قد توفي أيضا يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.وقد وُلد الرئيس الأسبق "تشون" في إقليم "هاب تشون" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ يوم الثالث والعشرين من شهر يناير من عام 1931، وتخرج في الأكاديمية العسكرية في عام 1955، وعمل رئيسا لفريق التحقيقات في حادث اغتيال الرئيس الأسبق "بارك جونغ هي" في عام 1979، ثم قاد انقلابا عسكريا يوم الثاني عشر من ديسمبر من نفس العام للسيطرة على الحكم.وبعد تنصيبه رئيسا لكوريا الجنوبية من خلال تمرد عسكري، قمع بشكل دموي حركة الثامن عشر من مايو الديمقراطية في عام 1980، وشغل منصب الرئيس حتى أوائل عام 1988.وبعد التنحي عن منصبه، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمتي التمرد العسكري والقتل، ولكن أطلق سراحه في شهر ديسمبر من عام 1997 بناء على عفو خاص.