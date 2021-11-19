تسجيل أعلى مستوى في عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة

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بلغ عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة في كوريا 549 مريضا، مسجلا بذلك أعلى مستوياته وسط الارتفاع المستمر في عدد الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 2699 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 420 ألفا و950 شخصا.وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بحوالي 130 حالة مقارنة باليوم الأسبق، لكنه يمثل أكبر رقم على أساس أيام الثلاثاء.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 2685 حالة محلية المصدر، بينما تم تأكيد 14 إصابة جديدة لدى الوافدين من الخارج.وشكلت منطقة العاصمة الكبرى 76.6% من الإصابات المحلية، حيث أبلغت عن 2058 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ عدد الإصابات خارج العاصمة 627.وارتفع عدد الحالات الخطيرة بمقدار 34 حالة مقارنة باليوم الأسبق إلى مستوى قياسي بلغ 549 حالة، وقد ظل الرقم في مستوى أعلى من 500 حالة لمدة أسبوع.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 3328 حالة وفاة حتى الآن.