الحزب الحاكم يعارض إقامة جنازة وطنية للرئيس الأسبق تشون دو هوان

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أعرب "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة عن أسفه لعدم قيام الرئيس الأسبق الراحل "تشون دو هوان" بتقديم اعتذار للشعب عن الجرائم التي ارتكبها كشخصية رئيسية في تنفيذ تمرد ومذابح، وقال إنه لا ينوي تقديم عزاء في وفاة "تشون".كما أعرب الحزب الحاكم عن معارضته لإقامة جنازة وطنية للرئيس الراحل "تشون".ومن جانبه، لم يوضح "يون صوك يول" مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي لانتخابات الرئاسة القادمة موقفه التفصيلي تجاه وفاة "تشون"، ولم يتم اتخاذ قرارا بشأن تقديم العزاء، بينما قال الحزب المعارض إن الرئيس الأسبق الراحل "تشون" كان مسؤولا عن دوره الأساسي في الأحداث التي تعرضت لانتقادات شعبية، لكنه أعرب عن أسفه لوفاة "تشون" من الناحية الإنسانية.وأكدت "شيم سانغ جونغ" مرشحة الرئاسة القادمة لحزب العدالة المعارض الصغير أن "تشون" توفي دون الكشف عن الحقائق المتعلقة بجرائمه، معربة عن معارضتها لإقامة جنازة وطنية له.