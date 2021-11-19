36.7 تريليون وون زيادة في ديون الأسر الكورية في الربع الثالث

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زاد حجم الديون الأسرية في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من هذا العام بمقدار 36.7 تريليون وون، وهو ما يعد انخفاضا في معدل نمو تلك الديون، وقد نتج عن القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على الديون.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الديون الأسرية 1844.9 تريليون وون على أساس نهاية الربع الثالث من هذا العام، بزيادة مقدارها 36.7 تريليون وون مقارنة بالربع الأسبق، وذلك بعد أن زاد حجم الديون الأسرية بمقدار 43.5 تريليون وون في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول.وأشار التقرير إلى أنه بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، زاد حجم الديون الأسرية بمقدار 163.1 تريليون وون في الربع الثالث من هذا العام، لتسجل الزيادة في تلك الديون أقل مستوياتها منذ الربع الرابع من عام 2019.