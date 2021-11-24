الحكومة الكورية تقرر عدم إقامة جنازة رسمية للرئيس الأسبق تشون دو هوان

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قررت الحكومة الكورية عدم تنظيم جنازة رسمية للرئيس الأسبق "تشون دو هوان"، الذي توفي صباح أمس الثلاثاء.وأعلن مسؤول حكومي كبير هذا القرار أمس بعد ساعات من وفاة الدكتاتور والرئيس السابق بسبب مشاكل صحية طويلة الأمد، عن عمر يبلغ 90 عاما. وأوضح المسؤول أن الحكومة لن تشارك في أي جنازة حتى لو تمت إقامتها بواسطة عائلته.وكان "مين جونغ كي" السكرتير الرئاسي السابق لـ"تشون" قد قال للصحفيين في وقت سابق من يوم أمس إنه تم الترتيب لإقامة جنازة عائلية للرئيس الراحل.ويذكر أن قرار الحكومة يتناقض مع قرارها بإقامة جنازة رسمية للرئيس الأسبق "روه تيه أوه" الذي توفي الشهر الماضي، والذي أدين مع "تشون" في عام 1996 بالفساد والتمرد لدورهما في انقلاب عام 1979 والقمع الدموي لانتفاضة "كوانغ جو" المؤيدة للديمقراطية في العام التالي. وقد أوضحت الحكومة وقتها أنها وافقت على تنظيم جنازة رسمية لـ"روه" لأنه قدم اعتذارا عن أخطاء الماضي، وكذلك مساهماته التي قدمها من خلال سياسة الشمال الخاصة به، والتي تضمنت اتفاقية عدم الاعتداء مع كوريا الشمالية، بينما تم انتقاد "تشون" لرفضه الاعتذار عن ماضيه.