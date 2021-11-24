وريث مجموعة سام سونغ يدعو الموظفين إلى الريادة المستقبلية

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دعا الزعيم الفعلي لمجموعة سام سونغ "لي جيه يونغ" موظفي المجموعة إلى السعي لجعل سام سونغ شركة جديدة.ووفقا للشركة، قام نائب رئيس مجلس الإدارة "لي" بزيارة لمرافق البحث والتطوير الخاصة بشركة سام سونغ للإلكترونيات في وادي السيليكون هذا الأسبوع ضمن جولته في الولايات المتحدة التي تمتد عشرة أيام.وتحدث "لي" للباحثين هناك قائلا إن نهج اللحاق بالركب أو توسيع الصدارة ضد المنافسين لن يكون كافيا للمجموعة لكي تشق طريقها عبر ما أسماه بـ"حقبة الانتقال العظيمة". وإدراكا منه للصعوبات، طلب منهم تحويل المستحيل إلى ممكن وأن يرتادوا مستقبلا لم يسبقهم إليه أحد من قبل.وقالت سام سونغ إن "لي" التقى أيضا بالرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" والرئيس التنفيذي لشركة "ميكروسوفت" لمناقشة التعاون المستقبلي في مجال أشباه الموصلات والبرمجيات ومجالات أخرى. ويذكر أن "لي" يزور الولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي في أول رحلة خارجية له منذ إطلاق سراحه المشروط في شهر أغسطس الماضي.