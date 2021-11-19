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الاقتصادية

كوريا تشهد انخفاضا في معدلات الخصوبة لـ 70 شهرا متتالية

Write: 2021-11-24 11:01:01Update: 2021-11-24 11:05:44

كوريا تشهد انخفاضا في معدلات الخصوبة لـ 70 شهرا متتالية

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا في معدلات الإنجاب والخصوبة في شهر سبتمبر الماضي ولمدة 70 شهرا متتالية.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر سبتمبر الماضي 21 ألفا و920، بانخفاض نسبته 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس أشهر سبتمبر منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1981، كما سجلت معدلات الخصوبة أقل مستوياتها منذ 70 شهرا.
وكانت معدلات انخفاض الخصوبة قد بلغت 2.7% في يونيو، و2.8% في يوليو، و0.5% في أغسطس الماضي.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات في شهر سبتمبر الماضي بلغ 25 ألفا و566، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر من عام 2010.
وبهذا تكون كوريا قد شهدت انخفاضا طبيعيا في عدد السكان بـ3 آلاف و646، وهو انخفاض استمر على مدار 23 شهرا متتالية منذ شهر نوفمبر من عام 2019.
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