الصادرات الكورية للولايات المتحدة تشهد زيادة خلال السنوات الخمس الماضية

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تجاوزت حصة الولايات المتحدة من إجمالي حجم الصادرات الكورية 15% هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 2004.وطبقا لتقرير صادر عن الرابطة الكورية لرجال الأعمال اليوم الأربعاء، شهد الحجم المتراكم للصادرات الكورية للولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية زيادة بنسبة 17.9% مقارنة بالفترة من عام 2012 وحتى عام 2016، فيما زاد حجم الصادرات الكورية للصين بنسبة 7.1%.وقال التقرير إن حجم الصادرات الكورية للولايات المتحدة لهذا العام شهد زيادة بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل 15% من إجمالي حجم الصادرات الكورية.أما حصة الصين من إجمالي الصادرات الكورية فبلغت 25.2% هذا العام، بعد أن كانت 26.8% عام 2018.وأرجع التقرير السبب في انخفاض الصادرات الكورية للصين إلى تراجع طلب الشركات الصينية على أشباه الموصلات الناجم عن القيود الأمريكية على استيراد المنتجات الصينية، بينما أرجع السبب في زيادة الصادرات الكورية للولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات الثانوية.وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الكورية المباشرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية سجلت زيادة بنسبة 75.1% مقارنة بالفترة من عام 2013 وحتى 2016، فيما زادت الاستثمارات الكورية المباشرة في الصين بنسبة 23.5% خلال نفس الفترة.