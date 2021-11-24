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المحلية

تسجيل رقم قياسي جديد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا

Write: 2021-11-24 11:02:23

تسجيل رقم قياسي جديد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

تشير التقديرات إلى أن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية قد ارتفع إلى ما يقرب من أربعة آلاف إصابة.

ووفقا للسلطات الصحية المركزية والمحلية، تم بالفعل اكتشاف ثلاثة آلاف و573 حالة على مستوى البلاد حتى الساعة 9 من مساء أمس الثلاثاء باستثناء مدينة بوسان. وقد تجاوز الرقم بالفعل أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية، وهو ثلاثة آلاف و292 حالة، الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي.

وبالنسبة لمدينة سيول، فقد تم تأكيد تسجيل رقم قياسي مرتفع بلغ ألفا و509 حالات حتى الساعة 9 من مساء أمس، في حين تم تسجيل رقم قياسي أيضا في مقاطعة كيونغ كي المحيطة بسيول بلغ ألفا و26 حالة جديدة.
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