بي تي إس تفشل في الفوز بترشيحات أفضل جوائز غرامي

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فشلت فرقة "بي تي إس" في الترشح لأي فئة عليا في جوائز غرامي الموسيقية لعام 2022، بما في ذلك تسجيل العام.وأعلنت إدارة جوائز غرامي رقم 64 عن أسماء المرشحين أمس الثلاثاء، بمن في ذلك فرقة الكي بوب الكورية الجنوبية، التي حصلت على ترشيح وحيد لأداء البوب الثنائي / الجماعي بأغنية "باتر".وتعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها ترشيح الفرقة في هذه الفئة، بعد أغنية "ديناميت" في العام الماضي. ومع ذلك، تم استبعاد الفرقة المكونة من سبعة أعضاء من التسجيلات والأغاني المرغوبة لفئات العام، والتي توقعت فوربس في وقت سابق أنها يمكن أن تفوز بترشيحات من بين أربع فئات ميدانية عامة. والفئتان الأخريان هما ألبوم العام وأفضل فنان جديد.وجاء هذا الإعلان بعد يومين من تسمية بي تي إس كأول فنان آسيوي يفوز بجائزة فنان العام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "أماس".وقد ظلت أغنية "باتر" للفرقة على مخطط "بيلبورد هوت 100" لمدة عشرة أسابيع غير متتالية، وتلتها أغنيتان فرديتان تصدرتا المخططات، وهما "بيرميشن تو دانس" و"ماي يونيفيرس".