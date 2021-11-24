حالات كورونا اليومية في كوريا تسجل 4116

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى أربعة آلاف حالة لأول مرة منذ بدء الوباء. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم اكتشاف أربعة آلاف و116 حالة طوال يوم أمس، مما رفع من عدد الحالات التراكمية في البلاد إلى 425 ألفا و65 حالة.ويزيد الرقم المسجل بالأمس بمقدار 824 حالة مقارنة بآخر رقم قياسي تم تسجيله يوم الخميس الماضي، عند ثلاثة آلاف و292 حالة، كما يزيد بمقدار ألف و417 مقارنة بالرقم المسجل أول من أمس.وبالإضافة إلى ذلك سجلت الحالات الحرجة والوفيات اليومية زيادة ملحوظة أيضا، حيث بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة مستوى قياسيا عند 586، بزيادة 37 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات اليومية إلى 35، وهو أعلى رقم منذ بدء الموجة الرابعة في يوليو. وبلغ العدد التراكمي للوفيات حتى الآن ثلاثة آلاف و363، وظل معدل الوفيات عند 0,79%.وكان من بين الحالات الجديدة أربعة آلاف و88 حالة إصابة محلية المصدر، و28 حالة لدى القادمين من الخارج. وشكلت منطقة العاصمة 76,4% من إجمالي عدد الإصابات المحلية، حيث أبلغت عن ثلاثة آلاف و125 حالة، بينما تم اكتشاف 963 إصابة في المناطق خارج العاصمة.