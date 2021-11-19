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السياسية

رئيس الوزراء يقول إن مخاطر كورونا في منطقة العاصمة تستحق خطة طوارئ

Write: 2021-11-24 11:50:02Update: 2021-11-24 14:22:17

رئيس الوزراء يقول إن مخاطر كورونا في منطقة العاصمة تستحق خطة طوارئ

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إن ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بوتيرة سريعة في منطقة العاصمة الكبرى يتطلب النظر في تطبيق خطة طوارئ على المنطقة.
وأدلى "كيم" بهذا التصريح خلال ترؤسه اجتماعا للقيادة المركزية لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة اليوم الأربعاء.
وأضاف أن نتائج أول تقييم للمخاطر منذ تطبيق نظام التعايش مع كورونا تشير إلى أن المخاطر على مستوى البلاد مرتفعة، وأن المخاطر في منطقة العاصمة الكبرى مرتفعة جدا.
وقال "كيم" إن نظام  التعايش مع كورونا الذي تم إطلاقه وسط صعوبات كبيرة يواجه أزمته الأولى، داعيا الجمهور إلى مواصلة التعاون في ارتداء الكمامات والتعقيم والاختبار.
وأكد على أهمية تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية على التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة العاصمة الكبرى، مشددا على ضرورة التوسع في علاج الحالات الخفيفة في المنازل لتوفير أسرّة المستشفيات للحالات الخطيرة.
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