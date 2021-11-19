39 % ارتفاعا في مؤشر تكلفة الاستيراد في كوريا خلال شهر أكتوبر

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شهد مؤشر تكلفة الاستيراد لكوريا الجنوبية زيادة كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط والمواد الخام.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، سجل مؤشر تكلفة الاستيراد في شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا لـ11 شهرا متتالية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن مؤشر تكلفة الاستيراد للفحم والمنتجات النفطية شهد ارتفاعا بنسبة 213.1%، بينما ارتفع مؤشر تكلفة الاستيراد للمنتجات المعدنية بنسبة 91.5%، ولمنتجات الحديد الأولية بنسبة 69.5%.أما مؤشر حجم الاستيراد في شهر أكتوبر الماضي فسجل زيادة بنسبة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ولمدة 14 شهرا متتالية.وقال التقرير إن مؤشر حجم الاستيراد للفحم والمنتجات النفطية شهد زيادة بنسبة 81%، فيما ارتفع المؤشر للمنتجات الحديدية الأولية بنسبة 21.3%، وللآلات والمعدات بنسبة 17%.كما ارتفع مؤشر تكلفة التصدير في أكتوبر الماضي بنسبة 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع مؤشر حجم التصدير بنسبة 3.4%.