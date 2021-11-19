يون صوك يول يتقدم على لي جيه ميونغ في استطلاع للرأي خارج هامش الخطأ

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تقدم المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم في استطلاع للرأي، خارج هامش الخطأ.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على 1011 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد "يون" 44,1%، بانخفاض 0,3% مقارنة بالاستطلاع السابق قبل أسبوعين.أما معدلات تأييد "لي" فبلغت 37%، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بالاستطلاع السابق.بهذا استطاع "يون" التقدم على "لي" بفارق 7.1%، أي خارج هامش الخطأ في هذا الاستطلاع الذي يبلغ 3.1%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدل تأييد مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشون سو" يبلغ 4%، ومرشحة حزب العدالة المعارض الصغير 3.8%.وفي استطلاع آخر بشأن سباق انتخابات رئاسية افتراضي ثنائي بين "يون" و"لي"، حصل "يون" على 48.9% من معدلات التأييد، فيما حصل "لي" على 39.3%.وأعرب 54.3% من المشاركين في الاستطلاع عن أملهم في تغيير الحكم إلى الحزب المعارض، فيما أعرب 38.4% منهم عن أملهم في تمديد حكم الحزب الحاكم حاليا.