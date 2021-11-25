الثقافية فرق الكي بوب تروج لزي هانبوك التقليدي في نيويورك

تقوم فرقة الفتيات "بريف غيرلز" وفرقة الشباب "دي كيه بي" بالترويج لزي "هانبوك" التقليدي الكوري، في منطقة "مانهاتن" في مدينة نيويورك الأمريكية وعبر الإنترنت.



وقالت وزارة الثقافة الكورية إن الفيديو المسجل للفرقتين تم الكشف عنه في "تايمز سكوير" بنيويورك مساء الثلاثاء، للإعلان عن عرض رقمي لأزياء الهانبوك.



ويمكن مشاهدة النسخة الكاملة من الفيديو على موقع الويب: hanbokwave.com



كما يمكن مشاهدة صور للشخصية الافتراضية الكورية الجنوبية "روزي" وهي ترتدي زي "هانبوك" على حسابها على موقع "إنستغرام".



وتعهد مسؤول بالوزارة بالترويج للزي التقليدي الكوري كجزء من الموجة الكورية، بعد ازدياد شعبية "هانبوك" بفضل ظهوره في أغاني فرق الكي بوب مثل "بي تي إس" و"بلاك بينك".