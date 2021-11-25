بدء إضراب سائقي الشاحنات لمدة 3 أيام

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بدأ سائقو الشاحنات النقابيون إضرابا عاما لمدة 3 أيام.ووفقا للدوائر العمالية، بدأ "تضامن سائقي شاحنات البضائع" التابع للاتحاد الكوري لنقابات العمال إضرابا على مستوى البلاد في الساعة 12 صباح اليوم الخميس.وتطالب المجموعة العمالية باستمرار ما يسمى بخطة الأجور الآمنة، التي تفرض غرامات على شركات الشحن التي لا تدفع للسائقين مبلغا مناسبا لأجرة الشحن. وتستمر هذه الخطة حتى العام القادم بعد أن تم تقديم العمل بها لمدة 3 سنوات مبدئيا. وتريد المجموعة العمالية أن يستمر العمل بها، بالإضافة إلى زيادة رسوم الشحن.وتسعى وزارة النقل إلى إجراء محادثات مع المجموعة العمالية، مع تنفيذ الإجراءات الطارئة المضادة للإضراب.وتوقعت الوزارة أن يكون للإضراب تأثير محدود على الخدمات اللوجستية، نظرا لكون 2,200 سائق أو 5% من إجمالي سائقي شاحنات البضائع هم أعضاء في النقابة.