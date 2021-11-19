رئيس الوزراء الكوري يحضر قمة أسيم الافتراضية

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من المقرر أن يشارك رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" في القمة الافتراضية لاجتماع آسيا-أوربا "أسيم" المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة.وطبقا لمكتب تنسيق السياسات الحكومية، سيحضر "كيم" حفل افتتاح القمة الثالثة عشرة لأسيم بعد ظهر اليوم الخميس، وسيلتقط صورة مع قادة القمة الآخرين.وسيشارك رئيس الوزراء في الجلسة العامة الثانية حول جائحة كورونا والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، كما سيعبر عن التزام كوريا الجنوبية بالمساهمة في إمدادات اللقاح والجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ والقضايا الأخرى.وسيحضر "كيم" الجلسة الختامية ويتحدث عن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، ويدعو قادة أسيم إلى التعاون في إعادة كوريا الشمالية إلى الحوار.وقد تأسست منصة أسيم في عام 1996، وهي عبارة عن منصة للدول في آسيا وأوربا لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية في مجموعة واسعة من المجالات.ويضم اجتماع أسيم 51 دولة ومنظمتين إقليميتين هما الاتحاد الأوربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.