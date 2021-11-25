وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليونان يناقشان التعاون في مجالات الدفاع والسياحة

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" محادثات هاتفية مع نظيره اليوناني "نيكوس ديندياس" أمس الأربعاء، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، اتفق الوزير "جونغ" مع نظيره اليوناني على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والسياحية.وأشار الوزيران إلى التعاون الوثيق للبلدين في قطاعي الشؤون البحرية وبناء السفن، حيث فازت الشركات الكورية الجنوبية بأكثر من 70% من طلبات بناء السفن اليونانية بين عامي 2019 و 2020.وقال الوزير "جونغ" إن النصب التذكاري لإحياء ذكرى مشاركة اليونان في الحرب الكورية ستتم إقامته في "يوجو" بمقاطعة "كيونغ كي"، وأعرب عن أمله في أن يعزز البلدان التعاون في القضايا المتعلقة بالمحاربين القدامى.كما طلب "جونغ" دعم الحكومة اليونانية لاستضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة بوسان.ويذكر أن هذا العام يصادف الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.