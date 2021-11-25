اجتماع بين المرشح الرئاسي لحزب المعارضة وكيم تشونغ إين

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التقى "يون صوك يول" المرشح الرئاسي لحزب المعارضة الكبير، مع السياسي البارز "كيم تشونغ إين" أمس الأربعاء، لكنهما عجزا عن التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين "كيم" رئيسا للجنة الانتخابية لـ"يون".وعقد "يون" والزعيم المؤقت السابق للحزب اجتماعا لمدة 90 دقيقة في مطعم في وسط سيول بعد ظهر أمس الأربعاء، وبعد الاجتماع، قال "كيم" للصحفيين إنه لم يبد أي ملاحظات حاسمة حول ما إذا كان سيقود لجنة الحملة الانتخابية لـ"يون"، وأنه أوضح لـ"يون" سبب التزامه بمنصبه الحالي، وشدد على ضرورة تشكيل اللجنة بعد اتخاذ الترتيبات المناسبة.ورفض "يون" الإدلاء بتفاصيل حول المناقشات، واكتفى بالقول إنه يبدو أن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت.وقد أعلن "يون" يوم الأحد الماضي أن "كيم" سيرأس لجنة الانتخابات في حملته الانتخابية، لكن "كيم" طلب تأجيل تعيينه في اليوم التالي.