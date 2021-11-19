البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة إلى 1%

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قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة الأساسي من 0.75% إلى 1%، بعد أن كان قد قام برفعه بمقدار 0.25% أيضا في شهر أغسطس الماضي.وبهذا انتهى عصر سعر الفائدة في مستوى الصفر الذي كان قد بدأ بتخفيض سعر الفائدة مرتين في شهري مارس ومايو من العام الماضي.وقال البنك المركزي إنه يمكن عودة سعر الفائدة إلى المستوى الذي كان عليه قبل المستوى الصفري إذا ظل الاقتصاد الكوري يسجل نموا ثابتا، وأوضح أن من بين الأسباب الرئيسية لقراره برفع سعر الفائدة الارتفاع الحاد في الأسعار، مشيرا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.2% خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت نسبة التضخم المتوقعة أواخر مستوى 2%.وعلاوة على ذلك، لعبت ظاهرة عدم التوازن المالي الناتجة عن زيادة قروض الأسر الكورية دورا في رفع سعر الفائدة.يشار إلى أن إجمالي قروض الأسر الكورية تجاوزت 1844 تريليون وون في نهاية الربع الثالث من هذا العام لتزيد بأكثر من 163 تريليون وون مقارنة مع ما كانت عليه قبل عام واحد.ومن المتوقع أن تزداد أعباء الأسر ذات القروض نتيجة لرفع سعر الفائدة.ويتوقع البنك المركزي الكوري أن يتم تعزيز التعافي في الاستهلاك في ظل انتعاش الصادرات والاستثمار خلال المستقبل، وقال إنه سيحافظ على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري عند 4%، وهو المعدل الذي توقعه في شهر أغسطس الماضي.